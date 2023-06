Si presenta seminudo ai Servizi sociali e minaccia di darsi fuoco con la benzina

Mattinata complicata nella sede dei Servizi sociali di Via Garibaldi a Desenzano: un uomo di 38 anni ha minacciato di darsi fuoco rovesciandosi addosso una bottiglietta piena di benzina. L’allarme è scattato intorno alle 11.30: in pochi minuti la zona è stata presidiata dalle forze dell’ordine, Polizia Locale e Carabinieri. Non è stato facile placare l'animo agitato del 38enne, a quanto pare una vecchia conoscenza degli stessi Servizi sociali oltre che delle forze dell’ordine: da tempo lamentava la sua insofferenza agli uffici per chissà quale motivo, fino all’improvvisa escalation di lunedì mattina.

Una mattinata complicata

A detta di chi c’era, si sarebbe presentato in via Garibaldi seminudo, indossando una maglietta e poco più. Dopo aver sbraitato a lungo, tra urla, bestemmie e sputi, avrebbe mostrato la bottiglia che, invece di contenere acqua, conteneva benzina o altro liquido infiammabile. Come detto se la sarebbe versata sulla t-shirt minacciando di compiere l’estremo gesto, ma senza averne il tempo.

Gli agenti e i militari intervenuti sono infatti riusciti a calmarlo e a fermarlo: è stato sedato dai sanitari – sul posto l’automedica specializzata arrivata da Gavardo – e infine caricato sull’ambulanza dei volontari di Garda Emergenza che hanno poi provveduto al trasporto al nosocomio valsabbino. La centrale operativa ha diramato un allarme in codice giallo: lo scalmanato 38enne è stato ricoverato in ospedale con un Tso, ovvero un trattamento sanitario obbligatorio.