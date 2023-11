Il dramma di Alex, morto di freddo ai piedi di una panchina

Sono in corso tutti gli accertamenti medico-legali del caso sulla morte del senzatetto 47enne trovato senza vita martedì mattina al Parco del laghetto di Desenzano del Garda. Si chiamava Alexander, detto Alex, di origini straniere: da tempo bazzicava la cittadina di Desenzano (ma lo si vedeva anche a Brescia) ed era già stato seguito da alcune associazioni del territorio.

Poco prima delle 7 un passante lo ha trovato steso a terra, ai piedi di una panchina vicino al campetto da basket del parco. A nulla è valso, purtroppo, il tempestivo intervento dei soccorsi: all'arrivo dei sanitari – sul posto l'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa di Rivoltella – il 47enne era già morto.

Morto di freddo

Non ci sarebbero dubbi sul decesso per cause naturali (potrebbe essere morto di freddo, complice anche una salute che per ovvi motivi fosse cagionevole), ma come detto – vista la giovane età e le circostanze del ritrovamento – l'autorità giudiziaria ha disposto ulteriori accertamenti. Le indagini sono state affidate agli agenti del Commissariato di polizia di Desenzano: nessun segno di violenza sul corpo di Alexander.