Guidava in paese come se nulla fosse, ma da 31 anni era senza patente

Al volante di una Renault Clio, sospesa dalla circolazione per via delle mancate revisioni, viaggiava per le strade di Desenzano come se nulla fosse. Ad incastrarlo - lo scorso sabato - i sistemi di lettura della targhe montati nelle telecamere per il controllo del traffico. A fermarlo, pochi chilometri più avanti, è stata una pattuglia della polizia locale. Agli agenti l'automobilista non ha potuto mostrare la patente: la sua licenza di guida era infatti scaduta il 4 gennaio del 1992. Non solo: l'utilitaria era già stata sospesa dalla circolazione in passato, perché sprovvista della revisione di legge.

L'uomo, un 70enne residente in provincia di Mantova, è stato sanzionato per le numerose infrazioni commesse: in tutto circa 2.000 euro. Multe salate che - fanno sapere dal comando di polizia locale - l'uomo avrebbe già pagato. Alla Renault Clio è invece stato nuovamente imposto il fermo amministrativo: almeno per i prossimi 90 giorni non potrà circolare.