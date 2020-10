Coronavirus, in strada l'invasione di 500 ragazzi: "Poi arriva un altro lockdown"

E' ancora un mistero il motivo del corteo non autorizzato organizzato sabato sera tra il centro storico e il lungolago di Desenzano del Garda: erano almeno 500, forse 600 ragazzi – a quanto pare tutti minorenni – che si sono radunati in Piazza Garibaldi e poi hanno “passeggiato” fino al lungolago.

Avevano tutti la mascherina, non hanno causato danni né provocato (troppi) assembramenti: anche per questo, durante la loro uscita collettiva (che si è conclusa prima di mezzanotte), di concerto con le forze dell'ordine l'amministrazione comunale ha deciso di non intervenire.

Il commento del sindaco

“Hanno cominciato ad arrivare alle 21 – ha detto il sindaco Guido Malinverno al Giornale di Brescia, che riporta la notizia – poi sono scesi verso la piazza e hanno riempito il lungolago. Ho chiesto a qualcuno se si trattasse di una manifestazione organizzata e da chi, ma nessuno ha risposto”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“I più hanno replicato chiedendo se fosse vietato fare un giro a Desenzano – continua il sindaco – altri hanno spiegato che temevano un nuovo lockdown e che quella di sabato poteva essere la loro ultima serata. Nessuno aveva un atteggiamento violento, né qualcuno poteva essere identificato come capo. Sul posto c'erano comunque Locale, carabinieri e Polizia di Stato: non potevano di certo caricare centinaia di ragazzini per disperderli".