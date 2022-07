Si tuffa dalla barca e non riemerge: giovane padre inghiottito dalle acque del Garda

La gita in barca sul Lago di Garda di una famiglia lecchese - moglie, marito e due bimbi piccoli - in pochi istanti si è trasformata in una tragedia. Dalle 15.30 di domenica pomeriggio si cerca il giovane padre: l'uomo di 41 anni non è più riemerso dopo essersi tuffato dall'imbarcazione.

Stando a quanto fa sapere in una nota la guardia costiera di Salò, il giovane uomo si è sentito male mentre stava facendo il bagno a largo della frazione di Rivoltella, a Desenzano del Garda. A lanciare l’allarme è stata la moglie, tramite il numero di emergenza 1530. Immediato l’invio in zona di un mezzo della guardia Costiera, dell’idroambulanza del 118 e di un’unità navale dei vigili del fuoco.

Ricerche in corso da ore e senza sosta: in superficie con l’elicottero dei vigili del fuoco e tre imbarcazioni; in profondità con i con i sommozzatori, che si sono immersi nel punto in cui è stato visto il 41enne, nonché con la strumentazione sonar e rov in dotazione ai Volontari del Garda. Le speranze di riuscire a ritrovare l'uomo ancora vivo diminuiscono drasticamente con il passare delle ore.