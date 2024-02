Bocconi avvelenati, decine di cani morti in paese: scatta la raccolta firme

Esche avvelenate trovate nei parchi, ma pure gettate nei giardini delle case. A Desenzano è una vera e propria emergenza: decine i cani avvelenati, alcuni dei quali, purtroppo, poi deceduti. L'allarme è corso sui social e le famiglie si sono riunite per sporgere una denuncia collettiva ai carabinieri. Una settantina in tutto quelle che hanno siglato la querela, presentata all'Arma all'inizio di gennaio.

I ritrovamenti di bocconi bluastri nelle aree verdi della zona compresa tra Rivoltella e il laghetto di Desenzano si susseguono da settimane: alcune esche sono state prelevate e fatte analizzare. All'interno sarebbe stata trovata la metaldeide, sostanza chimica presente in molti lumachicidi e letale per i cani. Lo scorso 5 febbraio è stata anche lanciata una petizione su change.org, sostenuta anche dalla sezione desenzanese di Azione, per chiedere un intervento tempestivo da parte dell'amministrazione comunale. Come? Creando un'area cani recintata e videosorvegliata

Capofila è Alessio Mattei: il suo cane si è salvato solo grazie alla tempestiva corsa dal veterinario.

"Il progetto prevede la creazione di uno spazio sicuro e ben organizzato dove i cani possano correre e giocare liberamente, migliorando così il benessere dei nostri amici a quattro zampe e dei loro proprietari - si legge nella petizione online - . Lo spazio deve essere videosorvegliato, per contrastare il problema polpette avvelenate che, nei primi mesi del 2024, ha creato non poche preoccupazioni ai padroni di Rivoltella".

E sono oltre un centinaio le firme raccolte in pochi giorni per chiedere la creazione di una area ad hoc per i cani che: "non solo migliorerà la qualità della vita dei nostri amici a quattro zampe e dei loro proprietari, ma contribuirà anche a valorizzare l'immagine della nostra comunità, promuovendo Rivoltella del Garda come un luogo accogliente e attento alle esigenze di tutti i suoi abitanti", si legge ancora nella petizione, che potete trovare a questo indirizzo.