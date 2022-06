Finestrini rotti, rubano pure i volanti: allarme auto cannibalizzate in paese

Ancora auto cannibalizzate nel Bresciano: gli episodi si susseguono, con una frequenza inquietante. Dopo i furti di pezzi di ricambio avvenutni a Montichiari e Brescia nella prima settimana di giugno, adesso nel mirino dei ladri è finita Desenzano.

Diverse le macchine pesantemente danneggiate e private di alcune parti, tra cui - quasi sempre - il volante. Al momento sono stati denunciati due episodi del tutto simili avvenuti a Rivoltella e in zona Grezze. Ad attrarre le attenzioni dei ladri sarebbero esclusivamente le vetture di un certo valore - Bmw e Mercedes - quasi si trattasse di furti su commissione.

Nella notte tra martedì e mercoledì, a una Bmw parcheggiata lungo via Antonioli, a Rivoltella, è stato asportato il volante, oltre ad alcuni oggetti personali (tra cui le chiavi di casa) trovati nell’abitacolo. Per il proprietario del veicolo un’amarissima sorpresa: al risveglio si è trovato il finestrino posteriore frantumato, la macchina a soqquadro e un buco al posto del volante. Era già successo alcuni mesi fa a una Mercedes Gt in sosta nella medesima via.

Una storia che si è tristemente ripetuta nella notte appena trascorsa, nel cortile di un’abitazione situata in zona Grezze. Anche in questo caso è stato rotto il finestrino di una Bmw e prelevato il volante.

Oltre al danno, la beffa: i proprietari delle macchine rischiano di restare a lungo senza i lori veicoli. “Sono ricambi particolari - fanno sapere - e ci saranno mesi di attesa per averli”.

I due furti sono stati denunciati - oltre che alle forze dell’ordine - sulla pagina Facebook del paese e si è sollevata una richiesta unanime: quella di intensificare i controlli, anche in considerazione della presenza di molti turisti le cui auto potrebbero finire nel mirino delle bande di ladri.