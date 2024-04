Follia al ristorante: giovane donna aggredisce il cameriere e scappa senza pagare

Un pranzo al ristorante alquanto turbolento, innaffiato - pare - da troppi bicchieri di vino e bruscamente interrotto da una litigata piuttosto accesa tra una coppia di 30enni. Ma la situazione non si sarebbe risolta quando lui ha alzato i tacchi e infilato l’uscita. Anzi. La giovane donna avrebbe decisamente dato in escandescenze quando il cameriere si è rifiutato di darle ancora da bere, aggredendolo fisicamente prima di scappare - senza pagare il conto - dal locale.



La vicenda - riportata dall’edizione bresciana del Corriere della Sera - è avvenuta nei giorni scorsi in ristorante di sushi di via Molin a Desenzano. Per la giovane donna non è finita benissimo: nella precipitosa fuga dal locale si sarebbe dimenticata del suo cane, che è rimasto all’interno dell’attività.

Quando è tornata sui suoi passi per riprendersi il fedele amico a 4 zampe, ad attenderla c’erano anche i carabinieri: per lei sono scattate le manette. L’arresto non è stato convalidato dal giudice e la 30enne è quindi tornata in libertà.