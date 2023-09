Maxi rissa tra ragazzi: volano calci e pugni davanti a mamme e bambini

Si sarebbero picchiati senza esclusioni di colpi, in pieno giorno, e incuranti della presenza, a pochi metri da loro, dei bambini che giocavano al parco giochi. Protagonisti della rissa, avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri (giovedì 7 settembre) a Desenzano, alcuni giovanissimi. Per ragioni al vaglio dei carabinieri, si sarebbero presi a calci e pungi all’interno del parcheggio Maratona, già teatro in passato di violenti scontri tra ragazzi.

La zuffa ha spaventato, e non poco, le famiglie che affollavano il vicino parco: qualcuno tra i tanti genitori presenti è corso in cerca d’aiuto, facendo poi scattare la chiamata al numero unico per le emergenze. In pochi minuti sono arrivati i carabinieri e un’ambulanza della croce rossa. Mentre i militari riportavano la calma e identificavano tutti i partecipanti alla zuffa, i sanitari hanno prestato le prime cure ad uno dei giovanissimi coinvolti - pare fossero in sette - che è stato posi accompagnato nel nosocomio della cittadina gardesana per i dovuti accertamenti. Per lui, pare, nulla di grave.

Una rissa scattata per futili motivi. Ancora una volta, il parcheggio della Maratona è stato trasformato in un ring, ennesimo episodio, a Brescia come nel resto d'Italia, di violenza tra i giovani. Un problema che va fronteggiato il prima possibile, non solo con la repressione (che non è mai la soluzione), ma cercando di capire e affrontare le ragioni più profonde che l'hanno causato.