Donna derubata al supermercato, poi cerca di accoltellare i poliziotti

Furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale: sono le accuse costate le manette a un 40enne di origini straniere, già noto alle forze dell'ordine, arrestato a Desenzano del Garda dagli agenti del Commissariato di Polizia. Lunedì mattina l'arresto è stato convalidato a seguito di giudizio direttissimo. Tutto è cominciato domenica tra gli scaffali del supermercato Esselunga.

È qui che il 40enne si è avvicinato a una donna di 80 anni, che stava facendo la spesa da sola, impegnata a scegliere i prodotti all'angolo delle offerte: con destrezza è riuscito ad aprire la borsetta e a derubarla del portafoglio. Gli addetti alla vigilanza hanno notato la scena sul monitor di servizio e hanno subito segnalato quanto stava accadendo alla centrale operativa del Commissariato.

Le minacce ai poliziotti

L'uomo nel frattempo aveva tentato di uscire non dalle casse, ma dall'ingresso dell'ipermercato: è riuscito a divincolarsi dagli addetti alla sicurezza ed è scappato a piedi. La pattuglia della Polizia di Stato l'ha poi individuato all'altezza del parcheggio del McDonald's: il fuggitivo ha iniziato a inveire contro gli agenti, minacciandoli e cercando di colpirli con una lametta estratta dalla tasca dei pantaloni.

Non senza fatica, e con il supporto dei Carabinieri e della Polizia Locale, il 40enne è stato infine immobilizzato, arrestato e accompagnato in Commissariato dove è stato identificato e sono state riconosciute le sue responsabilità, anche grazie alle immagini delle telecamere di Esselunga. Dopo una notte in guardina, la convalida dell'arresto.