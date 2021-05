L'incubo di un ragazzo: rapito in strada, calci e pugni in faccia per i soldi

Concluse le indagini, i carabinieri hanno arrestato due uomini della banda (G.W. e A.A le iniziali) e il giorno successivo il terzo malvivente (S.H. le iniziali) con l’accusa di indiziato di delitto. Sono stati immediatamente portati al carcere cittadino; in seguito all’udienza di convalida, il giudice ha disposto che i tre rimanessero dietro le sbarre.

Appena identificati gli aggressori, i militari hanno proceduto alle perquisizioni personali e delle abitazioni, trovando la merce sottratta alla vittima ed il coltello utilizzato per le minacce. Alcuni giorni dopo, il 24enne è stato dimesso dall’ospedale dove era ricoverato per le contusioni riportate.

I fatti risalgono alla sera scorsa. La vittima, un italiano di 24 anni, aveva appuntamento con un amico a Desenzano per saldare dei debiti. Appena giunto sul luogo del sequestro, ad attenderlo c'erano i suoi aguzzini: dopo averlo colpito ed strattonato fuori dall’auto, gli hanno spruzzato negli occhi una sostanza irritante e lo hanno caricato su un’altra vettura. Durante il tragitto le violenze sono proseguite: il ragazzo è stato minacciato con un’arma da taglio, incappucciato, e gli sono stati sottratti il cellulare e dei contanti. Arrivati a Bedizzole, la vittima sperava che l'incubo fosse terminato, ma i tre malviventi lo hanno fatto scendere dal mezzo con la forza e lo hanno trascinato nel piazzale di una cascina: lì hanno continuato a percuoterlo con calci e pugni sul corpo e sul volto, chiedendo ulteriore denaro. Dopo avergli rubato il cellulare, un orologio ed il portafoglio, i tre sono infine fuggiti.

Sequestro di persona, rapina aggravata e lesioni personali: questi i capi di accusa per tre persone – due italiani di cui uno di origini cinesi e l’altro marocchine e uno tunisino – arrestate nella mattinata di mercoledì 12 maggio dai carabinieri di Desenzano del Garda.