L'auto è accesa, lui è steso sul volante: lo pensavano morto

Attimi di paura nella prima mattinata di sabato 3 dicembre a Desenzano. Alcuni passanti hanno visto un ragazzo riverso sul volante di un’auto ferma, parcheggiata nei pressi di piazzale Einaudi, ma con il motore ancora acceso. Hanno pensato al peggio, dato che il giovane al volante non dava segni di vita, e hanno fatto scattare l’allarme.

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata verso le 7.10 e sul posto sono sopraggiunte un’ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri. E per lunghi, interminabili istanti si è davvero temuto il peggio: i soccorritori avrebbero più volte bussato sulla carrozzeria dell'auto, senza però ottenere alcuna risposta. Il 22enne al volante pareva totalmente privo di sensi e non c’era tempo da perdere, così i militari avrebbero mandato in frantumi un finestrino per fare irruzione nell’abitacolo. Poco dopo, la sorpresa: l’automobilista si sarebbe svegliato di soprassalto, come se nulla fosse successo.

A chi lo ha soccorso avrebbe poi raccontato di essersi addormentato, forse mentre rincasava, nella tarda notte tra venerdì e sabato. Tutto è bene ciò che finisce bene: stordito, ma in buona salute, l’automobilista è stato accompagnato in ospedale per alcuni accertamenti.