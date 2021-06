Cade dal viadotto ferroviario: è ancora viva dopo un volo di 30 metri

E' ancora viva, ma in gravissime condizioni, la ragazza di 26 anni (classe 1994) che sabato sera è caduta dal viadotto ferroviario di Desenzano del Garda, precipitando del vuoto per circa 30 metri. La notizia ha sconvolto la cittadina: la giovane è infatti precipitata tra via Bezzecca e via Marconi, in una zona densamente abitata e molto trafficata.

Ricoverata in gravissime condizioni

Ma come detto non è morta: è stata soccorsa dai sanitari dell'automedica e da un'ambulanza della Croce Rossa, prima dell'intervento dell'elicottero che ha provveduto al trasporto in ospedale, al Civile di Brescia, dove è stata ricoverata in codice rosso. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Desenzano. Come già successo in passato sullo stesso viadotto, purtroppo, pare evidente il tentato gesto estremo.