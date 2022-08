Giovane donna trovata morta in un parcheggio: indagini in corso

Verso le 5.30 di stamattina, una giovane di 35 anni è stata trovata morta in un parcheggio di Via Coorti Romane a Desenzano del Garda, nella zona dei campeggi situati tra il porto Zattera di Rivoltella e la spiaggia Brema di Sirmione.

Lanciato l'allarme al 112, la centrale operativa ha subito inviato due ambulanze e un'auto medica, ma – una volta arrivati sul posto – i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.



Al momento la cause della tragedia non sono ancora note: sono in corso le indagini delle forze dell'ordine. Seguiranno aggiornamenti.