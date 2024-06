Intossicata da farmaci, ragazza di 19 anni soccorsa e portata in ospedale

Una ragazza di 19 anni è stata ricoverata nella notte all'ospedale di Desenzano del Garda per un'intossicazione, dovuta a quanto pare – come riferito da Areu – a un'assunzione “verosimilmente impropria” di farmaci. La giovane è stata soccorsa intorno a mezzanotte e mezza nell'area di servizio Monte Alto Nord dell'autostrada A4, in direzione Milano e a poche centinaia di metri dal casello in uscita da Desenzano..

Sul posto l'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa del Garda bresciano. L'allarme è stato lanciato in codice rosso, poi per fortuna ridimensionato a seguito dei primi accertamenti medici: è stata trasferita al nosocomio di Desenzano, non è in pericolo di vita. Non ci sono elementi, almeno per ora, che facciano pensare a un tentato gesto estremo.