Violenza sessuale, droga e minacce: le accuse contro il sacerdote (ma ora è sparito)

Sesso, droga e minacce: il prete è di nuovo irreperibile. La notizia è di queste ultime ore con riferimento alla chiusura delle indagini a carico del sacerdote di Desenzano, 65 anni, che negli ultimi mesi era finito nell'occhio del ciclone: prima accusato di minacce da un barista, poi beccato con 6 grammi di cocaina in casa, infine denunciato per violenza sessuale da un trans, suo presunto amante.

Ex parroco di provincia, da tempo non svolgeva più il suo servizio per la Diocesi di Verona, a cui fa tutt'ora riferimento: si era già reso irreperibile una prima volta, quando gli doveva essere notificato l'avvio delle indagini per l'accusa di spaccio, poi individuato e a disposizione di Curia e forze dell'ordine. Ma ora, al momento della notifica di chiusura delle indagini, sarebbe stato ancora impossibile trovarlo.

Le denunce a suo carico

Tutto era cominciato qualche mese fa con la denuncia, ai carabinieri di Desenzano, da parte di un giovane barista venezuelano che aveva accusato l'ex parroco di minacce: i due avrebbero anche consumato rapporti sessuali a pagamento. Nuovo capitolo ai primi di agosto: un ragazzo trans, in preda al panico e seminudo sul bordo di una finestra, aveva attirato l'attenzione dei vicini di casa del sacerdote – che vive alla periferia di Desenzano – che a loro volta avevano allertato le forze dell'ordine.

All'arrivo degli agenti del Commissariato, il trans si era gettato dalla finestra ed era stato poi identificato. I successivi accertamenti della Polizia di Stato avevano permesso di sequestrare circa 6 grammi di cocaina dalla casa del religioso. Tempo pochi giorni ed è infine arrivata l'ultima denuncia a suo carico, per violenza sessuale.