Violenza sessuale, droga e minacce: il prete chiede di patteggiare

Ha chiesto di patteggiare la pena e avrebbe anche trovato un accordo con il sostituto procuratore - un anno e otto mesi di reclusione - il prete di 65 anni travolto da uno scandalo sessuale e finito - la scorsa estate - al centro di un’inchiesta della procura di Brescia. L’ex parroco di provincia, ma da tempo non svolgeva più il suo servizio per la Diocesi di Verona, abita a Desenzano: proprio i carabinieri della cittadina gardesana avevano raccolto la denuncia sporta da un barista venezuelano, che accusava il 65enne di minacce. I due avrebbero consumato rapporti sessuali a pagamento, ma il sacerdote non avrebbe pagato e avrebbe aggredito verbalmente il giovane.

Nuovo capitolo ai primi di agosto: un ragazzo trans, in preda al panico e seminudo sul bordo di una finestra, aveva attirato l'attenzione dei vicini di casa del sacerdote che avevano allertato le forze dell'ordine. All'arrivo degli agenti del Commissariato, il trans si era gettato dalla finestra ed era stato poi identificato. I successivi accertamenti avevano permesso di sequestrare circa 6 grammi di cocaina dalla casa del religioso. Tempo pochi giorni ed era infine arrivata l'ultima denuncia a carico del 65enne, per violenza sessuale.

Ad ottobre il religioso, sparito per un periodo dai radar degli inquirenti, si era presentato in procura e aveva risposto alle domande del gip: aveva ammesso gli incontri a pagamento e l’uso di droga, ma respinto le accuse di violenza sessuale. Ora la richiesta di patteggiamento: a decidere se la vicenda si chiuderà senza un processo, accettando l’accordo raggiunto dalle parti, sarà il gup. Prima, però, il sacerdote dovrà risarcire le vittime.