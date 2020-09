Precipita per oltre 8 metri: muore sotto gli occhi dei nipotini di 6 e 8 anni

Stava sistemando la tapparella di una finestra di casa, al terzo piano di una palazzina di Via El Alamein, quando improvvisamente ha messo il piede in fallo ed è precipitato di sotto, non prima di aver sbattuto la testa contro una sporgenza in marmo: a rendere ancora più drammatico quanto accaduto, il fatto che tutto sia successo sotto gli occhi dei nipotini di 6 e 8 anni.

Rianimato per più di 40 minuti

La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di mercoledì a Desenzano, tra le 18 e le 19 nel quartiere delle Grezze: la vittima è T.G., classe 1943, pensionato da una vita residente in zona. A nulla sono valsi i disperati tentativi di rianimarlo: i soccorritori ci hanno provato per più di 40 minuti prima che ne venisse dichiarato il decesso.

A dare l'allarme è stato il nipote di 8 anni, che ha subito allertato i genitori, che a loro volta hanno chiamato il 112: la centrale operativa ha inviato sul posto ambulanza e automedica, l'elisoccorso decollato da Brescia, una squadra dei Vigili del Fuoco e una pattuglia del Commissariato di Desenzano, intervenuta per i rilievi del caso.

Un volo nel vuoto di oltre 8 metri

Non ci sono dubbi, purtroppo, sulla dinamica: pare che T.G. stesse armeggiando gli attrezzi al terzo piano, indossando solo un paio di ciabatte, e che proprio per questo motivo potrebbe aver perso l'equilibrio. In pochi attimi è precipitato di sotto: un volo di oltre 8 metri che inevitabilmente non gli ha lasciato scampo, anche a causa dello sfortunato impatto con la sporgenza (su cui ha battuto la testa).

Sotto shock i due bambini che hanno assistito inermi alla scena. Il viavai dei mezzi di soccorso e il triste suono delle sirene ha accompagnato il tramontare del sole: in tanti si sono avvicinati al luogo della tragedia, per sapere cosa fosse successo, e in pochi minuti la notizia ha fatto il giro del quartiere, e della città. E' atteso in queste ore il nulla osta per la sepoltura.