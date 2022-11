Non ha la revisione: auto del Comune multata dalla Polizia Locale

"Impegno di spesa per pagamento sanzione per violazione al Codice della Strada", recita la determina numero 348 approvata qualche giorno fa dal Comune di Padenghe: fin qui niente di strano. E' particolare invece il motivo della multa: "La Polizia Locale di Desenzano del Garda ha rilevato una violazione dell'articolo 80 comma 14". Tradotto: mancata revisione, che si traduce in una sanzione da 173 euro (per cui il municipio ha già deliberato l'impegno di spesa).

La vettura, una Fiat Panda di proprietà del Comune di Padenghe, sarebbe stata intercettata alla fine di ottobre grazie ai sistemi di rilevamento targa a disposizione dei mezzi di servizio della Polizia Locale di Desenzano: sono collegati alle telecamere dei varchi cittadini e in grado di segnalare in tempo reale eventuali violazioni sul fronte di revisione e assicurazione.

La multa non pagata

Nel caso della vettura comunale, la mancata revisione: l'auto è stata raggiunta, fermata e sanzionata. Una dimenticanza curiosa, insomma che fa discutere: ma che sarebbe originata dall'intricata combinazione di competenze che coinvolge la detta automobile. La Panda, infatti, è sì intestata al Comune di Padenghe ma sarebbe in realtà in uso ai Servizi sociali, che sono invece gestiti in forma associata dall'Unione dei Comuni della Valtenesi. Forse una mancata comunicazione, ma che ha portato all'imprevedibile multa.