Tutta la comunità di Desenzano del Garda si sta stringendo in queste ore attorno alla famiglia Gallina per la scomparsa di Osvaldo, titolare della storica e omonima macelleria situata in via Garibaldi, nel cuore della cittadina gardesana.

La sua bottega, aperta nel lontano 1966 insieme al fratello, come naturale continuazione del macello di Castiglione delle Stiviere (Mn), è diventata un punto di riferimento per gli amanti della carne equina, e non solo per quelli di casa a Desenzano: i clienti arrivano infatti da tutto il Garda. Una tradizione di famiglia: dietro al bancone si sono susseguite ben due generazioni.

A dare la notizia della sua scomparsa, avvenuta domenica 17 settembre, sono stati i familiari con un post condiviso sulle pagine social della macelleria che resterà chiusa, per lutto, fino a giovedì 21 settembre: "Cari clienti, annunciamo con dolore la morte di Osvaldo. Marito, nonno e padre anche della nostra macelleria", si legge.

Decine i messaggi di cordoglio e le testimonianze di affetto apparse in rete: "Una grande persona, sempre con il sorriso"; "Un uomo generoso": così Osvaldo Gallina viene ricordato dalla comunità.