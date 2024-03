Necrologio shock diventa virale sui social: annuncia la morte del sindaco

Un necrologio fake rimbalza da giorni nelle chat di Whatsapp e sulle bacheche social: si tratta del falso manifesto che annuncia la morte del sindaco di Desenzano del Garda Guido Malinverno. Per capire che si tratti di uno scherzo, davvero di pessimo gusto, basta leggere il testo dell’annuncio funebre.

"È mancato all’affetto dei suoi cari Guido Malinverno, di anni 74. I funerali avverranno sabato 9 marzo. Il feltro verrà accompagnato dai cinque assessori laqualunque e dai fedelissimi fido consiglieri. Al posto dei fiori il feltro verrà accompagnato da fieno per asini", così si legge nel manifesto diventato, in poche ore, virale.

Si tratta di un fotomontaggio: è stato creato ritoccando ad arte un annuncio vero presente nelle bacheche del paese, quello relativo alla scomparsa dell’81enne Luigi Malinverno.

Il sindaco pronto a sporgere querela

In tantissimi hanno già espresso piena solidarietà al sindaco e alla sua famiglia: "La critica politica è una cosa, ironizzare sulla morte di una persona tutt'altro. Prendo assolutamente le distanze da questo tipo di iniziative. Non mi fanno ridere, non sono utili e possono causare dolore o fraintendimenti alle persone coinvolte", scrive Gregorio Trebucchi che alle elezioni del 2022 aveva sostenuto la candidatura a primo cittadino di Stefano Terzi, principale sfidante di Malinverno.

"Il direttivo, gli amministratori e tutta la comunità politica di Fratelli d‘Italia esprimono il loro sdegno nei confronti di un tale gesto di cattivo gusto. Esiste un limite a tutto e un diritto alla dignità. Chiediamo venga trovato il responsabile e che riceva la giusta ammenda. Non è tollerabile in una società evoluta che ci si abbassi a tali beceri, ignoranti livelli. Piena solidarietà al nostro Sindaco Guido Malinverno", si legge sui canali social della sezione desenzanese di Fratelli d’Italia.

Intervistato sulla questione dal quotidiano Bresciaoggi, Malinverno ha riferito di avere qualche sospetto su chi possa essere l’autore del manifesto shock e ha annunciato di essere pronto a sporgere querela.