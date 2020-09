Crolla un muro, sassi e cemento travolgono tre veicoli: tragedia sfiorata

Fanno impressione le immagini che arrivano da viale Cavour a Desenzano, dove un grosso muro di contenimento è crollato nel corso del violento temporale che si abbattuto sulla cittadina gardesana nella notte appena trascorsa, provocando numerosi allagamenti anche a causa della violenta grandinata che ha letteralmente sommerso le strade.

Lo smottamento nel parcheggio di viale Cavour ha interessato in tutto circa 20 metri quadrati di terreno. Sassi e pezzi di cemento hanno schiacciato tre veicoli, una Ford Kia è andata letteralmente distrutta, ma - per fortuna - nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la zona è stata transennata e messa in sicurezza.