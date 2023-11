Scoperta shock, l'allarme di un passante: trovato morto al parco

Potrebbe essere morto di freddo il 47enne senza fissa dimora trovato senza vita martedì mattina al Parco del laghetto di Desenzano del Garda. L'allarme è stato lanciato poco dopo le 7, a quanto pare da un passante: il senzatetto è stato trovato ormai esanime, a nulla sono valsi i tempestivi soccorsi dei sanitari, sul posto l'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa di Rivoltella.

Le indagini sono state affidate al Commissariato di polizia di Desenzano. I primi accertamenti sembrerebbero confermare il decesso per cause naturali, ma come da prassi – vista la giovane età della vittima – al momento non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella del gesto estremo. Sul corpo senza vita del 47enne non sarebbero però stati rilevati segni di violenza.