Salta il bancone e palpeggia la barista: nei guai allenatore di calcio

E' stato condannato a 1 anno e 9 mesi, in primo grado e con pena sospesa, il 40enne gardesano accusato di violenza sessuale per aver palpeggiato (e a quanto pare lievemente ferito) una barista sua coetanea di origini ungheresi, in un locale di Desenzano. Lo scrive il Corriere della Sera. L'uomo, allenatore di una squadra di calcio categoria pulcini, probabilmente su di giri per il troppo alcol avrebbe scavalcato il bancone del bar e, dopo qualche avance, avrebbe palpeggiato il seno della giovane donna.

Palpeggiata dietro il bancone

Tutto sarebbe successo nel giugno di tre anni fa. Alla scena avrebbero assistito anche diversi clienti: dopo aver molestato la barista, il 40enne si sarebbe poi rapidamente dileguato. La vittima, medicata al pronto soccorso, ha poi denunciato l'accaduto ai carabinieri: i militari sono arrivati al presunto aggressore e le indagini si sono concluse con il rinvio a giudizio.

Nel corso del processo la donna ha confermato la sua versione: diversi i testimoni chiamati a deporre e che avrebbero allo stesso modo confermato le molestie. In tribunale è arrivata ora la prima condanna: l'uomo ha sempre negato ogni addebito, la difesa aveva chiesto l'assoluzione. Ora non si esclude il ricorso in appello.