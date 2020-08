Follia nel parcheggio: pioggia di sassi contro un residente, portone sfondato a calci

Musica e schiamazzi non graditi durante le ore notturne. La rabbia dei residenti che esplode, poi la vendetta dei giovanissimi e i carabinieri costretti ad intervenire più volte. Situazione ad alta tensione nella zona del parcheggio Maratona di Desenzano, abituale ritrovo notturno di ragazzi e ragazzini e già in passato teatro di maxi-risse.

Le dispute - non propio in toni civilissimi - tra i giovanissimi frequentatori del parcheggio e un uomo che risiede nella zona andrebbero avanti da tempo, almeno da settimane. L'uomo, un 50enne, avrebbe ripreso più e più volte la rumorosissima comitiva - tutti ragazzi tra i 16 e i 18 anni - arrivando perfino a minacciare i presenti con un coltello. Il gruppo avrebbe reagito prelevando dei sassi dalle aiuole per poi lanciarli in direzione dell'abitazione dell'uomo, finendo però per colpire la vetrata di un negozio.

La situazione è degenerata ulteriormente martedì sera, quando il gruppo di giovani avrebbe sfondato a suon di calci il portone dell'abitazione del 50enne. Il motivo non è chiaro: potrebbe anche non trattarsi di una vendetta, pare infatti che in quel momento il 50enne stesse discutendo animatamente con la compagna. Quando si è accorto di cosa stava accadendo, l'uomo sarebbe uscito di casa: poi urla, insulti e pare anche qualche colpo proibito. Sono dovuti intervenire i carabinieri di Desenzano, chiamati dagli altri residenti.