Picchiato e rapinato da un branco di ragazzini: commerciante in ospedale

Serata di follia e violenza nel parcheggio della Maratona di Desenzano. Un commerciante della zona sarebbe stato preso a pugni e schiaffi da un gruppo di ragazzini (pare fossero in 5) mentre cercava di salire in auto per rincasare.

La brutale aggressione, sfociata in una rapina, verso le 20 di mercoledì 31 maggio: il negoziante si stava dirigendo alla macchina, dopo aver chiuso la sua attività, quando sarebbe stato sorpreso da tre minorenni. Prima lo avrebbero insultato pesantemente, poi sarebbero passati alle vie di fatto, colpendolo con pugni e schiaffi. Momenti concitati: altri due giovani, tra cui una ragazzina, sarebbero sopraggiunti per 'aiutare' i compagni. In cinque contro uno si sarebbero accaniti contro il malcapitato negoziante. Non solo: la giovanissima avrebbe approfittato del parapiglia per allungare le mani sul portafogli dell'uomo che era sul sedile dell'auto.

Una scena che non è passata inosservata: le disperate richieste di aiuto del commerciante non sono rimaste inascoltate e i passanti hanno chiamato le forze dell'ordine. In pochi minuti è arrivata una pattuglia della polizia locale che ha identificato i giovanissimi e li ha portati al comando.

Il negoziante è stato soccorso dal personale medico di un'ambulanza e poi portato al pronto soccorso per le cure del caso. Per lui, per fortuna, nulla di grave: solo lievi contusioni e una prognosi di pochi giorni.