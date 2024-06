Spray al peperoncino, allarme a scuola: 5 ambulanze e pompieri sul posto

Stando alle prime informazioni, ci sarebbe l'utilizzo di spray urticante all'origine dei malori accusati da alcuni studenti dell'istituto di istruzione superiore Luigi Bazoli di Desenzano del Garda.

Tosse, qualche difficoltà a respirare e una sensazione di nausea, questi i malesseri accusati dagli alunni; poi il caos dentro e fuori dalle aule. Come da prassi, poco prima di mezzogiorno di oggi (lunedì 3 giugno), è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze. Quindi l’intervento massiccio dei soccorsi: sul posto sono state inviate cinque ambulanze e due automediche, una squadra dei vigili del fuoco e i carabinieri.

La strada che porta alle superiori di via Giotto è stata chiusa al traffico, proprio per consentire l’intervento delle ambulanze, come le verifiche e gli accertamenti dei pompieri e dei militari. Una ventina gli studenti – età compresa tra i 14 e i 18 anni – che hanno accusato malesseri: per 13 di loro si è pure reso necessario il ricovero nei nosocomi della zona, in codice giallo e verde

Come detto, la causa sarebbe dello spray al peperoncino spruzzato all’interno del polo scolastico. Sembra si sia trattato di uno scherzo (l'ennesimo) di cattivo gusto: solo pochi giorni fa – era venerdì 31 maggio – un copione simile era andato in scena all’interno della stazione della metro di piazza Vittoria, causandone la chiusura per circa un'ora.