Malore in piazza, ragazzo di 25 anni si accascia tra i tavolini del bar

C'è stato parecchio trambusto domenica mattina in Piazza Malvezzi a Desenzano del Garda, in pieno centro al paese già affollato di visitatori del weekend e turisti a lungo termine: poco prima di mezzogiorno, infatti, un ragazzo di 25 anni si è sentito male per un malore, forse dovuto al caldo, mentre era seduto ai tavolini esterni di un bar. Gli amici hanno chiamato il 112 e subito si è scatenata la mobilitazione delle forze di soccorso.

Allarme lanciato in codice rosso

Tempo pochi minuti e sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari dell'automedica e di un'ambulanza della Croce Rossa del Garda bresciano: l'allarme era stato lanciato in codice rosso, dunque massima priorità, ma poi fortunatamente ridimensionato a seguito dei primi accertamenti medici.

Stabilizzato in loco, niente di grave: il 25enne è stato trasferito in ospedale a Desenzano e ricoverato in codice verde, solo per accertamenti, e infine dimesso prima di sera. Per i rilievi del caso è intervenuta anche la Polizia di Stato.