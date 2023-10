Malore improvviso in strada: soccorsa dai passanti, donna muore in ospedale

Colpita da un malore improvviso, mente passeggiava lungo via Irta a Desenzano: si è accasciata al suolo, sotto gli occhi attoniti dei passanti. Sono stati proprio questi ultimi a prestare i primi soccorsi alla donna di 71 anni, praticando le manovre salvavita guidati al telefono dall’operatore del 112.

La richiesta d'aiuto è scattata poco prima delle 12 di ieri, martedì 10 ottobre, e sul posto sono sopraggiunte un’automedica e un’ambulanza di Garda Emergenza: i mezzi di soccorso hanno avuto qualche difficoltà negli spostamenti a causa del traffico e delle chiusure dovute allo svolgimento del mercato cittadino. La donna è stata rianimata e intubata, infine trasferita d'urgenza all’ospedale di Desenzano.

Ricoverata in gravissime condizioni, è morta poco dopo l’arrivo nel nosocomio gardesano. In via Irta, per i rilievi e gli accertamenti di rito, sono inveenti anche gli agenti del commissariato di polizia di Desenzano. Nessun dubbio sulle cause naturali all’origine del decesso della 71enne.