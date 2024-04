Lite per futili motivi degenera: accoltellato un uomo

Una lite scoppiata per futili motivi, ancora da accertare, è finita a colpi di coltello. Nessun ferito grave, per fortuna: solo tagli superficiali per uno dei due giovani uomini, entrambi italiani, coinvolti nella zuffa andata in scena a Desenzano nella serata di lunedì 8 aprile

La furibonda discussione non sarebbe avvenuta in strada: la chiamata al numero unico per le emergenze è però scattata dal centralissima via Giuseppe Garibaldi, verso le 20. Sul posto sono intervenute due ambulanze e una pattuglia del locale commissariato di Polizia: gli agenti hanno raccolto le testimonianze dei due uomini coinvolti e avviato gli accertamenti del caso.

Stando a una prima ricostruzione, i due si conoscevano e avrebbero avuto una discussione banale, che è degenerata quando è stato estratto un coltellino Nella zuffa uno dei due ha riportato lievi ferite: medicato sul posto, è stato trasferito in ospedale per le cure del caso.