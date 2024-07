Follia in un ristorante: la lite tra due uomini finisce a coltellate

Un diverbio, scoppiato per ragioni ancora da chiarire, è poi sfociato in una sanguinosa aggressione. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 8 luglio, in via Lario a Desenzano. Una lite tra due uomini è culminata nel ferimento di uno dei due contendenti: sarebbe stato raggiunto da un fendente al braccio. Per lui, per fortuna, solo tagli superficiali: è stato portato all’ospedale di Desenzano per le medicazioni del caso.

L’allarme al numero unico per le emergenze è scattato poco prima delle 14.30: sul posto, oltre a un’ambulanza, sono intervenuti gli agenti del locale commissariato di Polizia. La vicenda è ancora tutta da ricostruire e sono in corso le indagini dei poliziotti. Il diverbio e la successiva l’aggressione a colpi di coltello non sarebbero avvenuti in strada, ma all’interno di un ristorante situato a due passi dal lago.