Una vita tra i banchi di scuola: il paese piange la 'sua' maestra

Il suo volto e il suo ricordo sono scolpiti nella memoria di generazioni di studenti, ai quali ha insegnato tutto: l’amore per la conoscenza, il rigore e la disciplina, la voglia di migliorarsi costantemente. Si è spenta, nei giorni scorsi, la maestra Licia Zecchini in Cerini: aveva 90 anni, la metà dei quali passati in classe.

Una vita in cattedra: per oltre 40 anni ha insegnato alle scuole elementari di Desenzano, diventando un punto di riferimento per centinaia di alunni. La notizia della scomparsa della storica maestra si è diffusa rapidamente in paese e sono stati tanti i messaggi di cordoglio affidati ai social.

"Se sono quella che sono oggi, il merito è anche un poco tuo. Arrivederci maestra: guarda da lassù i tuoi alunni, oramai cresciuti, con lo stesso sguardo amorevole con cui li guardavi dalla cattedra", scrive un’ex alunna. "Resterà sempre nel mio cuore: se mio figlio è arrivato a buon punto devo riconoscere il merito anche alla sua bravissima maestra", aggiunge una mamma.

In oltre 40 anni di lezioni ha seminato conoscenze e concetti, ma anche educazione e umanità, lasciando un segno indelebile nei bimbi a cui ha insegnato a leggere e scrivere, ed anche po’ cresciuto.

Oltre a generazioni di studenti, lascia nel dolore tre figli e il marito. Decine di persone sono attese per l’ultimo saluto che sarà celebrato martedì pomeriggio, alle 16, nel Duomo di Desenzano.