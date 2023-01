Ricercato in tutta Europa per droga, faceva la bella vita in hotel 

Avrebbe dovuto essere in carcere - in Olanda - invece faceva la bella vita in un albergo del Lago di Garda. Pensava, evidentemente, di averla fatta franca. Ma così non era: la sua latitanza è durata poco più di un mese. Gli agenti della Squadra Mobile di Brescia lo hanno infatti localizzato, poi è scattato il blitz.

L’uomo era fuggito dall’Olanda per sottrarsi all’esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso per produzione, vendita ed acquisto di stupefacenti, e pure per riciclaggio. E aveva scelto un lussuoso residence di Desenzano del Garda per nascondersi.

Ed è proprio all’uscita dell’albergo che i poliziotti lo hanno fermato, nei giorni scorsi: in compagnia di una donna straniera stava lasciando la struttura. Alla richiesta di declinare le proprie generalità, ha esibito documenti esteri falsi, venendo perciò anche denunciato alla procura della Repubblica di Brescia.

Accompagnato in Questura, è stato fotosegnalato e compiutamente identificato, grazie alla comparazione dattiloscopica e fotografica con le impronte e le fotografie condivise dalle autorità olandesi. Inevitabili le manette: ora è in carcere a Brescia in attesa della convalida e dell’udienza per l’estradizione.