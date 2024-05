Proprietari in casa, arrivano i ladri: così sono riusciti a metterli in fuga

I rumori sospetti in piena notte e lo sguardo ai filmati registrati dal sistema di sorveglianza. Le immagini hanno confermato i timori: dei malviventi stavano cercando di intrufolarsi in casa.

Notte da incubo, quella tra venerdì 3 e sabato 4 maggio per il proprietario di un’abitazione di via Tiepolo, nel cuore di Desenzano del Garda: svegliato di soprassalto dai ladri che provavano a fare irruzione in casa e violare la sua intimità. Nessun faccia a faccia, per fortuna: sarebbe bastato accendere le luci dell’abitazione per mettere in fuga i ladri.

A segnalare l’episodio sui social, per mettere in guardia gli altri abitanti del quartiere, è stato un vicino di casa dell’abitazione in cui i malviventi hanno provato ad intrufolarsi, per fortuna, senza riuscirci.