Non si ferma al posto di blocco, poi l'inseguimento: guidava senza patente

La paletta si alza, mentre il pedale dell'acceleratore si abbassa sempre di più, per la disperata fuga dalla polizia. Un inseguimento - per fortuna - durato solo qualche chilometro: la macchina che non si era fermata al posto di blocco dei poliziotti del commissariato di Desenzano è stato bloccata a sud di Lonato, a pochi metri dal centro commerciale.

A bordo c'erano due persone: un 30enne nomade che abita a Desenzano e una donna di qualche anno più giovane. L'uomo al volante era ben noto alle forze dell'ordine: pregiudicato, su di lui, come sulla passeggera, pendevano delle notifiche per reati commessi lontano dalla nostra provincia. Non solo: il 30enne guidava senza avere la patente. E non è finita qui: durante la perquisizione, addosso all'uomo sono stati trovati alcuni grammi di marijuana.

Non sono scattate le manette: il giovane uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente.