Evade dai domiciliari, poi la fuga dai carabinieri: arrestato in centro

Era ai domiciliari, per spaccio di droga, ma continuava a ricevere ospiti nella sua abitazione situata nel centro di Desenzano. Un continuo viavai che aveva dato nell'occhio e pure allarmano il vicinato. Tanto che i residenti della zona, preoccupati dalle "intemperanze" dell’uomo, avevano presentato diversi esposti ai carabinieri.



E proprio mentre i militari lo tenevano d'occhio lui ha violato la misura imposta dal giudice, uscendo dalla sua abitazione. Rintracciato da un equipaggio del Radiomobile, avrebbe pure provato a scappare. Ed è così scattato l'inseguimento, per le vie del centro della cittadina gardesana. Tutto inutile: è stato rintracciato e bloccato dai militari. Arrestato in flagranza - per aver violato i domiciliari - e poi processato per direttissima: adesso per lui si sono aperte le porte del carcere.