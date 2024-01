Crolla a terra in piazza, rianimato si riprende: la sua vita è appesa un filo

La sua vita è appesa a un filo, ricoverato in coma all'ospedale di Desenzano: ma è grazie al pronto intervento degli agenti della Polizia Locale, intervenuti con il defibrillatore semiautomatico (Dae), che rimane ancora qualche flebile speranza di sopravvivenza. È successo martedì mattina in pieno centro, in Piazza Cappelletti, il giorno del mercato e con tanta, tantissima gente.

L'infarto

Un uomo di 68 anni, residente in paese, intorno alle 12.30 ha avuto un malore in strada, un infarto: una coppia di turisti che ha assistito alla scena ha effettuato nell'immediatezza il massaggio cardiaco, mentre venivano allertati i soccorsi. La centrale operativa del 112 ha mobilitato la Polizia Locale, attrezzata con defibrillatore: gli agenti hanno utilizzato il Dae in attesa dell'arrivo dei sanitari.

Gli interventi

Sono poi arrivate in pochi minuti l'automedica e l'infermierizzata di Desenzano e Montichiari, oltre a un'ambulanza della Croce Rossa che ha provveduto al trasporto d'urgenza in ospedale (per la cronaca: era stata attivata anche un'ambulanza di Garda Emergenza, poi dirottata su un altro intervento). Il 68enne infartuato è stato ricoverato in codice rosso: il suo cuore ha ripreso a battere grazie al corale intervento messo in campo, ma è in coma e (purtroppo) tutt'altro che fuori pericolo.

Gli agenti del comando di Via Carducci erano prontamente intervenuti anche la notte di capodanno, quando in Piazza Matteotti si era sentito male Bruno Lorenzini, poi deceduto: un ufficiale di Polizia Locale, sul posto in quel momento, era stato il primo a intervenire ed effettuare il massaggio cardiaco.