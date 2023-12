Litiga con la madre e dà fuoco al materasso: evacuato un intero palazzo

Prima la lite, poi l’incendio: un intero palazzo è stato evacuato. Per fortuna nessun ferito, ma la notte della vigilia di Natale si è sfiorata la tragedia a Desenzano del Garda. Tutto è successo poco prima delle 21.30 in un condominio di Via Villa del Sole: un uomo di circa 50 anni, con problemi psichiatrici, al termine di una furibonda lite in casa con sua madre ha dato fuoco al materasso del letto. Immediata la chiamata al 112: sul posto si sono precipitati gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato con il supporto di una pattuglia della Polizia Locale.

Tragedia sfiorata, nessun ferito

Nonostante gli attimi concitati, i poliziotti sono riusciti a calmare il 50enne e pure a spegnere l’incendio prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, che poi hanno concluso la messa in sicurezza dell’edificio. L’intero condominio, come detto, è stato evacuato. Il protagonista della vicenda, in evidente stato di alterazione, è stato infine ricoverato (in codice verde) a Gavardo, trasportato in ospedale da un’ambulanza della Croce Rossa di Rivoltella. Non si registrano altri feriti.