Auto in fiamme nel parcheggio della scuola: paura al suono della campanella

La prima buona notizia è che nessuno si è fatto male. La seconda è che l'incendio non si è propagato nei dintorni, danneggiando altri veicoli. Ma il bilancio è comunque di un'automobile andata completamente distrutta dalle fiamme. E' successo mercoledì mattina intorno alle 8, nel parcheggio esterno adiacente all'istituto Bazoli-Polo di Desenzano del Garda.

Per fortuna in quel momento il parcheggio era vuoto, i ragazzi erano già entrati, il viavai quasi azzerato. Sta di fatto che la vettura ha preso fuoco da sola, probabilmente per un malfunzionamento al motore o al serbatoio.

Le fiamme l'hanno divelta in pochi minuti, lasciandone solo la carcassa. L'incendio è stato domato dai Vigili del fuoco di Desenzano: sul posto anche una pattuglia della Polizia Locale, per i rilievi del caso. Come detto, non si è registrato nessun ferito.