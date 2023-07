Grandine, casa devastata: tetto a rischio crollo, famiglia evacuata

Parabrezza e finestrini di auto in frantumi, pannelli solari e tegole frantumate, vetri e lucernari sfondati e, ancora, case e cantine allagate. Desenzano del Garda è tra i comuni del Bassa Garda che ha pagato a caro prezzo la tempesta di grandine di lunedì sera. Vere e proprie “bombe” di ghiaccio che hanno flagellato case, auto, aziende.

Gli interventi dei vigili del fuoco e dalla protezione civile si sono susseguiti per tutta la giornata di ieri, martedì 25 luglio: tra cantine da svuotare e verifiche da effettuare sono state visitiate parecchie case. Proprio in una di queste l’intervento dei volontari della protezione civile della Val Carobbio è stato quanto mai provvidenziale: i soffitti delle stanze, così come i muri, erano impregnati d’acqua e il tetto dell’abitazione rischiava di crollare.

Immediatamente è stato attivato il piano di evacuazione della famiglia: fuori casa, ma tutti salvi e al sicuro, in attesa delle verifiche e dell’intervento di messa in sicurezza dei vigili del fuoco.Â

