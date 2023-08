Colpo grosso in gioielleria: ladri rubano orologi per 100mila euro

Colpo grosso alla gioielleria New Old di via Santa Maria a Desenzano. Una banda di professionisti (pare fossero in 4) sono entrati in azione verso le 3.30 di ieri: forzata la saracinesca, hanno sfondato la porta d'ingresso usando delle mazze, poi – una volta all'interno, e nonostante l'allarme stesse suonando – nell'arco di pochi istanti hanno arruffato tutto quanto c'era in vetrina, soprattutto Rolex.

È quindi iniziata la fuga in auto, una potentissima Audi RS3, grazie al palo che aspettava di fronte al Teatro Alberti. L'auto è stata intercettata dalle forze dell'ordine in prossimità del centro commerciale Le Vele; ne è nato un inseguimento anche sull'A4 in direzione Brescia, ma dopo diversi chilometri a folle velocità i ladri sono riusciti a far perdere le loro tracce, pare uscendo al casello di Ospitaletto.Â

Sul caso indaga il commissariato di polizia, con il supporto della Squadra Mobile della questura di Brescia. Il bottino dev'essere ancora quantificato, ma si parla di circa 100mila euro.

