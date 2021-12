Un furto ad alto contenuto tecnologico: così è stata svaligiata la lavanderia

Furto alla lavanderia self-service "Speed Queen" di via Vittorio Veneto a Desenzano. Domenica pomeriggio, verso le 15, un ladro se n'è andato con un bottino di 800 euro, dopo aver manomesso la cassa automatica con un dispositivo elettronico non meglio identificato.



La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza: usando un cacciavite, il malvivente dal volto travisato è riuscito a inserire il dispositivo all'interno della cassa, subito andata in tilt erogando le banconote presenti come fosse un bancomat. Un colpo da professionista, sul quale indagano i carabinieri.