Raffica di furti in paese: ladro fermato dopo l’assalto alla farmacia

Ladro scatenato in azione nella notte tra sabato e domenica a Desenzano del Garda: in pochi minuti ha forzato la porta di un bar e di un negozio di ferramenta per poi mettere le mani sui contanti rimasti in cassa. Un copione che il giovane malvivente ha poi ripetuto in una farmacia della cittadina gardesana. Ma non aveva fatto i conti con il sistema di allarme, collegato con le forze dell’ordine: le telecamere hanno filmato la sua incursione e fatto scattare l’allerta.

In pochi minuti sono arrivati i militari del Radiomobile: hanno fermato il ladro prima che riuscisse a fuggire. Al termine dei primi accertamenti, e della perquisizione, i carabinieri hanno inoltre appurato che l’uomo aveva a messo a segno altri due colpi - uno in un bar, l'altro in un negozio di ferramenta. Addosso aveva infatti parte della refurtiva, che è stata immediatamente recuperata e restituita ai legittimi proprietari.

Per il 19enne di origine straniera sono scattate le manette per furto aggravato. Trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma di Desenzano, nella mattinata di lunedì 22 gennaio il giovane è stato processato per direttissima: il giudice ha convalidato l’arresto.