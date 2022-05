Parte per una vacanza, i ladri le svaligiano la casa in pieno giorno

Un furto - a quanto pare - ben pianificato, tanto da consentire a chi lo ha commesso di banchettare comodamente seduti al tavolo dell'abitazione che hanno ripulito. Ad entrare in azione due giovani donne: sono state immortale da un telecamera interna alla casa svaligiata. Hanno colpito in pieno giorno - lo scorso 16 maggio - approfittando dell'assenza della proprietaria di casa: una 30enne che era da poco partita per una vacanza. È successo a Desenzano, nella zona di via Marconi.

La vittima ha affidato al quotidiano Bresciaoggi il suo amaro sfogo. Si è accorta del furto solo al rientro: varcata la soglia, ha trovato la casa completamente a soqquadro. Dalle registrazioni della telecamera ha poi ricostruito il colpo. Le due ladre sarebbero entrate in azione verso le 12.30: dopo aver scassinato la porta, hanno fatto irruzione nell'abitazione. Poi hanno passato al setaccio armadi e mobili, alla ricerca di oggetti di valore: collane e gioielli. Hanno agito con tutta calma: non solo hanno arraffato di tutto, compresa una piastra per i capelli, ma hanno pure pranzato con ciò che hanno trovato nella dispensa, comodamente sedute al tavolo.

Sul colpo indagano i carabinieri, ai quali la giovane si è rivolta per sporgere denuncia. Oltre all'amarezza resta la paura: la 30enne sarebbe terrorizzata e vive nel timore che i ladri tornino di nuovo a violare la sua abitazione.