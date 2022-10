Cani drogati e picchiati, poi il furto: "Ci hanno portato via tutto"

Cani drogati e picchiati, poi la casa svaligiata: è successo pochi giorni fa a Desenzano del Garda. "Ci hanno portato via tutto, i ricordi di una vita", racconta a Bresciatoday.it Dianne Duffus, 51 anni: il giorno del furto era in vacanza con la famiglia, il marito e le sue due figlie. "Come tutte le sere quando non ci siamo - spiega la donna, titolare del ristorante Il Vicolo di Sirmione - mio cugino ha dato da mangiare ai cani, un alano e due labrador, e li ha portati in casa perché loro non sono abituati a dormire fuori. Tutto normale, come sempre: ma la mattina successiva, quando mio fratello è passato da casa, ha trovato la spiacevole sorpresa".

La casa svaligiata

Ovvero: la casa messa sottosopra, armadi e cassetti ribaltati (perfino il cesto dei vestiti) e soprattutto oro e gioielli spariti. "L'appartamento era a soqquadro, ogni stanza è stata rovistata - continua Dianne Duffus - e i cani visibilmente storditi, impauriti e scioccati: in casa c'era sangue ovunque, un vero disastro". Come suggerito dal veterinario, subito contattato, i cani potrebbero essere stati prima narcotizzati e poi picchiati: ci sono voluti diversi giorni prima che tornassero in forma.

"Sono entrati scassinando una finestra ma senza rompere il vetro, quindi nessuno ha sentito nulla", dice ancora la donna: "Ovviamente quel poco di valore che mi era rimasto è stato rubato. Avevo già subito un precedente furto, circa tre anni fa: in quell'occasione avevano aperto la cassaforte con la fiamma ossidrica". Indaga la Polizia di Stato, che ha già effettuato i primi sopralluoghi. Un colpo da professionisti, a quanto pare studiato nei minimi dettagli: i malviventi indossavano pure i guanti, così da non lasciare impronte.