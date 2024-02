Va al negozio con moglie e bimbi, ritrova l'auto svaligiata dai ladri. È la brutta disavventura capitata solo pochi giorni fa a un insegnante che lavora a Desenzano del Garda: il furto è avvenuto nel tardo pomeriggio – tra le 18.45 e le 19 – nel parcheggio dello store Action di Via Colombare di Castiglione.

Il giovane prof è sceso dall'auto, una Bmw con targa tedesca, con la moglie (incinta, al settimo mese) e due bambini: tempo di fare la spesa e al rientro la brusca scoperta. I ladri hanno sfondato il finestrino posteriore, probabilmente con un arnese da scasso, e rovistato in cerca di oggetti di valore: “Mi hanno rubato la mia borsa del lavoro – racconta la vittima –: all'interno non solo un computer Apple ma anche appunti, poesie, inediti, le fotografie dei miei figli”.

Il furto denunciato ai carabinieri

La sera stessa è stata sporta denuncia ai carabinieri di Desenzano: “Sono stati gentilissimi, hanno consolato anche i bambini. Non è il primo episodio del genere a Desenzano, in periferia e non solo. Un'immagine malfamata che la città non si merita”. Tanta preoccupazione: “Sul sedile c'era il seggiolone di mio figlio – conclude l'insegnante derubato –: c'era buio, impossibile vedere all'interno. Se a bordo ci fosse stato un bambino ora staremmo raccontando una storia ben peggiore”.