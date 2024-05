Non si sfugge al fiuto di Leone: arrestato con 40 dosi di cocaina

Non si sfugge al fiuto di Leone, inossidabile cane poliziotto in forza all'Unità cinofila della Polizia di Stato: è stato impiegato dagli agenti del Commissariato di Desenzano per rintracciare la sostanza stupefacente che un presunto spacciatore probabilmente nascondeva nella sua auto. E così è stato: in macchina sono state trovate (e sequestrate) 40 dosi di cocaina pronte alla vendita.

Trovato con 40 dosi di cocaina

In manette un giovane di nazionalità albanese residente in provincia di Verona: trasferito in carcere a Brescia, il suo arresto è stato convalidato dal gip, che ne ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nella sua auto è stato trovato in possesso, oltre che della droga – suddivisa in 40 involucri termosaldati e abilmente occultata nel bocchettone dell'aria condizionata e nella maniglia poggiamano – anche di un migliaio di euro in contanti, considerati provento dell'attività di spaccio.

Gli agenti sono arrivati a lui a seguito dell'individuazione di una serie di “movimenti sospetti” nei pressi di un'abitazione del Comune gardesano, compatibili con un'attività di spaccio di droga: da qui l'attivazione di una serie di servizi mirati che si sono conclusi, infine, con la perquisizione della vettura del sospettato. Non solo: avvistato anche un probabile cliente, è stato anch'egli perquisito e trovato in possesso (in casa) di marijuana, e per questo denunciato.