Malore per l'alcol durante l'aperitivo, donna soccorsa in piazza

A causa di un'intossicazione etilica, una donna si è sentita male in centro a Desenzano del Garda ed è stata accompagnata in ambulanza nel vicino ospedale benacense.

Il fatto è avvenuto verso le 19.40 di mercoledì 9 agosto, in piazza Giacomo Matteotti di fronte all'imbarcadero. Protagonista una signora di 63 anni, soccorsa in codice giallo da un'équipe medica del 118.



L'arrivo dei sanitari ha attirato l'attenzione di decine di curiosi e dei tanti turisti presenti in quegli istanti. La donna è stata poi portata nel nosocomio e ricoverata per una cura disintossicante a base di flebo; le sue condizioni non destano preoccupazione.