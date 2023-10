Il dramma di Donata, uccisa da un malore improvviso: le lacrime di figli e marito

Colpita da un malore in strada, è stata rianimata, intubata e trasferita in ospedale, ma purtroppo è deceduta poco dopo il ricovero. Nella mattinata di oggi, giovedì 12 ottobre, la comunità di Desenzano si è riunita nel Duomo per dare l'ultimo saluto a Donata Pedrotti.



La donna di 71 anni è scomparsa martedì 10 ottobre, a causa di un improvviso attacco cardiaco che l'ha colta mentre passeggiava lungo via Irta. Era molto conosciuta nella cittadina gardesana, in quanto moglie di Antonio Modena, una figura di spicco nello sport desenzanese e fondatore della Polisportiva, che quest'anno celebra il suo cinquantesimo anniversario.

Descritta come una persona gentile e determinata, Donata è stata sposata per quasi cinquant'anni con il patron dell'associazione sportiva, che dal 1974 ha coinvolto circa diecimila atleti di tutte le età; lascia nel dolore anche i figli Matteo e Sara.



La sala mortuaria dell'ospedale è stata affollata da amici e parenti, che hanno voluto esprimere la loro vicinanza alla famiglia e stamattina hanno riempito i banchi del Duomo per partecipare alla cerimonia funebre.