Il crollo del soffitto, le urla e la cascata di acqua che invade l’attività. È la breve ma spaventosa sequenza degli attimi di paura vissuti alla farmacia comunale “Le Grezze”, situata all’interno del centro commerciale “Le Vele” di Desenzano. Per fortuna, al momento del cedimento non c'erano clienti e non si registrano feriti.

A pochi mesi di distanza dalle fiamme che hanno devastato parte del polo commerciale gardesano, provocando danni per milioni di euro, il nubifragio che ieri (lunedì 28 agosto) si è abbattuto sulla cittadina ha messo nuovamente a dura prova i negozi e soprattutto il parcheggio coperto, dove si è riversata una cascata di acqua.

Ancora da chiarire le cause del crollo del soffitto della farmacia, che è stata chiusa al pubblico per consentire i necessari lavori di riparazione.



Sono decine e decine gli allagamenti registrati in diverse zone di Desenzano e gli interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile: in via Pastrengo è stata anche evacuata una palazzina.